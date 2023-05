Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Monate lang war der Illustrator Valentin Krayl in der Mannheimer Neckarstadt-West unterwegs, um Geschichten von Bewohnern zu sammeln und sie in großformatige Bilder fließen zu lassen. Das Ergebnis kann man in der Ausstellung „Erzähl mir deine Geschichte“ im Community Art Center sehen.

Jeder Mensch ist eine kleine Welt. So manch ein neugieriger Geist hat schon einmal danach getrachtet, das Leben in seiner Vielfalt zu begreifen. Gut acht Wochen lang hat sich der Illustrator