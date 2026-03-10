Die Ausstellung „Popkultur im Kinderzimmer“ in der Galerie Strümpfe ist so wärmend wie ein Schluck Nesquick aus der Lieblingstasse bei der Großmutter.

Es musste nicht immer ein Nogger sein oder ein Grünofant. Manchmal war es nur ein kleiner Eishunger, der dringend gestillt werden musste, oder die Lust auf pure Vanille – ohne dominierenden Waldmeister wie beim Grünofant oder den Mandarinenstückchen bei Disco. Wenn es simple, ehrliche Vanille sein durfte, dann griff Alex Knüttel gerne zu einem minimilk. „Mit 30 Pfennig“, sagt der 55-Jährige, „hat das auch immer ins Budget meiner Eltern gepasst.“

Minimilk gibt es heute noch, wenn auch nicht mehr für 30 Pfennig respektive 15 Cent. Der Grünofant hingegen hat das Zeitliche gesegnet, gemeinsam mit Ed von Schleck, einem milkshakeartigen Sahne-Erdbeer-Gemisch, das mit einem Plastikstab durch einen Plastikzylinder gedrückt wurde. Der Braune Bär ist ebenfalls verschwunden, mitsamt dem, wie man früher sagte, reitenden Indianerhäuptling samt Federschmuck auf der Verpackung.

„Gardinen mit Goldkante, der Kaffee eine Krönung“

In der Galerie Strümpfe im Mannheimer Jungbusch aber leben sie alle weiter. Alex Knüttels Alter Ego Harvey Quick hat sie auf großen Tafeln verewigt, all die Eissorten und Schokoriegel, die Dose mit den Quality-Street-Süßigkeiten von Mackintosh’s, in der die Oma später ihr Nähzeug aufbewahrte oder der Opa seine Schrauben und Dübel. Vieles gibt es noch, manches wieder, bei manchen Produkten wurde die Konsistenz verändert, bei anderen die Verpackung oder gar gleich der Name: Der Moment, als Raider zu Twix wurde – er scheint, im Nachhinein betrachtet, für eine ganze Generation nicht weniger prägend gewesen zu sein als der Mauerfall, die Perestroika und die Triumphe von Boris Becker und Steffi Graf in Wimbledon.

„Popkultur im Kinderzimmer“ ist eine Ausstellung, an die jeder andocken kann, der in den 1960er, 1970er- oder 1980er-Jahren geboren wurde. In einem von der Figurenspielerin Maren Kaun bei der Vernissage vorgetragenen Text hat Knüttel Werbeslogans aneinandergereiht: „Unsere Gardinen hatten eine Goldkante, der Kaffee eine Krönung, und unsere Böden glänzten, dass man sich darin spiegeln konnte. Wir grüßten Herrn Kaiser und hatten eine Allianz fürs Leben.“ Eine wunderschöne, in herrlichen Siebziger-Jahre-Farbtönen gestaltete und im Single-Schallplatten-Format gehaltene Broschüre zur Ausstellung, in der dieser Text abgedruckt ist, ist schon vergriffen. Um die Ausstellung zu sehen, kommen etliche Menschen, wie Galerist Eric Carstensen erzählt, von weiter weg. Und alle können etwas damit anfangen, sehen sich wieder in der Badewanne sitzen und in plantschi-Schaumbad planschen („Kinderärztlich getestet“), danach gab es vielleicht eine Tasse Schokolade mit dem Pulver aus der blauen suchard-express-Dose. „Wenn ich das Bild der Bazooka-Kaugummis sehe, habe ich sofort diesen chemischen Geschmack im Mund“, sagt Carstensen, Jahrgang 1968.

Von Erinnerungen und Emotionen

Alex Knüttel ist kein bisschen böse, „im Gegenteil“, wenn man „Popkultur im Kinderzimmer“ eine Wohlfühlausstellung nennt. „Ich muss den Leuten nicht noch einmal sagen, wie schlimm alles gerade ist“, sagt er. „Das wissen sie selbst.“ Wer zu den Strümpfen kommt, darf die aktuellen Krisen und Kriege vor der Tür lassen und sich Emotionen und Erinnerungen hingeben. „Das ist erstaunlich“, sagt Knüttel, „obwohl wir alle aus unterschiedlichen Familien, Orten und Milieus kommen, verbinden uns diese Produkte. Als ob wir alle in der gleichen Straße aufgewachsen wären.“ Die Frage, was Konsum- und Alltagsobjekte mit uns machen – sie beschäftigt den Mannheimer Maler und Illustrator, Jahrgang 1971, schon lange. Und das ist: offenbar ziemlich viel. Knüttels großformatige hyperrealistische Gemälde werten nicht. Er ist kein distanzierter Betrachter, sondern begibt sich mitten hinein in die Nostalgie: Die Verpackungen der Produkte hat er zu einem großen Teil aus seiner eigenen Erinnerung gemalt.

Was sind die kollektiven Erfahrungen von heute, die in Zukunft museumswürdige Erinnerungen sein werden? Man darf da skeptisch sein. Aber wir, die wir heute noch alle Werbeslogans mitsprechen können („Sie baden gerade Ihre Hände drin“) – wir scheinen wohl auch nicht immer den ganzen Tag draußen gespielt, sondern ganz schön viel geglotzt zu haben.

Die Ausstellung

„Popkultur im Kinderzimmer“, bis Samstag, 4. April, in der Galerie Strümpfe, Jungbuschstraße 3, Mannheim. Öffnungszeiten: Donnerstag 17-20, Freitag 19-0, Samstag 20-22 Uhr. Im Netz: www.struempfe-jungbusch.de