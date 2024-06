„Das Gestern und das Heute“ verbindet die Künstlerin Evelyn Tedesco in ihrer gleichnamigen Ausstellung im Schifferstadter „Club Ebene Eins“. Die dynamischen Bilder und Skulpturen sind bis zum 7. Juli zu sehen.

Tanzend, wild, lebensfroh, und das in leuchtendem Neon – die Reihe „Back to the 80s“ besticht nicht nur mit einem Bild, sondern auch mit selbst gestaltetem Sockel unter entsprechender