Um globale Lieferketten und (post-)koloniale Strukturen sichtbar zu machen, hat das Theaterhaus G7 drei Künstlerinnen aus Malaysia, Taiwan und Indonesien eingeladen. Unter dem Titel „Syntopia“ zeigen sie in einer performativen Ausstellung auf, was gigantische Palmölplantagen oder gespenstische Minen in Südostasien mit uns zu tun haben – und treten im Anschluss in einen Dialog.

Als Kind hat sich Yow-Ruu Chen oft gewundert, warum Lkw-Fahrer rote Farbe spucken. „Ich dachte, es wäre Blut, sie seien krank“, sagt die taiwanesische Theatermacherin. Heute