Der Deutsche Gewerkschaftsbund Pfalz zeigt ab Montag die Ausstellung „Auftakt des Terrors – Frühe Konzentrationslager im Nationalsozialismus“ im Vortragssaal des Stadtarchivs. Die Schau wird um 18 Uhr eröffnet. Das Rahmenprogramm gestalten das Stadtarchiv und der Historische Verein.

Die Ausstellung im Stadtarchiv wurde dem DGB Pfalz von der Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt zur Verfügung gestellt. Bei der Eröffnung wird Klaus Jürgen Becker, stellvertretender Leiter des Stadtarchivs, in dem Vortrag „Anpassung, innere Verweigerung, Widerstand, Repression“ aufzeigen, warum die Gewerkschaftsbewegung als Trägerin und Verteidigerin der Demokratie sehr früh in den Fokus der NS-Diktatur geriet und dies an bundes- und landesweiten Beispielen erläutern. Von den frühen Konzentrationslagern wie Neustadt an der Weinstraße oder Osthofen haben viele Menschen noch sehr wenig gehört. Diese frühen Lager wurden in den ersten Monaten der NS-Diktatur eingerichtet und oft schon nach wenigen Wochen oder Monaten wieder geschlossen. Sie markierten den Auftakt des Terrors und ebneten den Weg für den späteren millionenfachen Massenmord. Die Ausstellung „Auftakt des Terrors“ beleuchtet die Rolle und Funktion dieser KZ. Anhand zahlreicher Biografien zeigt sie auf, wie diese Lager zur Errichtung und Absicherung der nationalsozialistischen Herrschaft beitrugen. Die Schau wurde von 17 Gedenkstätten und Lernorten aus dem gesamten Bundesgebiet erarbeitet, die sich in der Arbeitsgemeinschaft „Gedenkstätten an Orten früher Konzentrationslager“ zusammengeschlossen haben. Schirmherrin ist Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne).