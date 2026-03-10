Der Ludwigshafener Künstler Armin Eltze stellt im Frankenthaler Bistro zum Römerofen aus.

Amin Eltze, dessen Rufname Mine ist, malt abstrakte Bilder, seine Arbeiten zeichnen sich durch einen individuellen künstlerischen Ausdruck und eine besondere Bildsprache aus, die zeitgenössische Themen aufgreift. Seit über 15 Jahren arbeitet er professionell als Maler und erschafft Kunstwerke, die nach seinen eigenen Worten durch emotionale Dynamik, intensive Farbgestaltung und außergewöhnliche Kompositionen bestechen. Seine Inspiration schöpft er aus der Natur, besonderen Momenten und Gedanken, die ihn antreiben. Den Betrachter möchte er damit in eine andere Welt entführen und zum Träumen anregen.

Der 40-Jährige arbeitet überwiegend mit Acrylfarben, Sand, Meersalz und Strukturpaste. Dabei nutzt er verschiedene Werkzeuge wie Spachtel, Karten und Pinsel, um einzigartige Strukturen und Effekte zu erzeugen. Seine Werke sind meist großformatig und in unterschiedlichen Stilen gestaltet, ist auf seiner Homepage zu lesen.

Drei Jahre lang war der Ludwigshafener zuletzt in New York City, wurde dort von einer angesehenen Galerie vertreten und stellte in insgesamt 15 Bundesstaaten aus.

Termin

Die Ausstellung ist zu sehen im Bistro zum Römerofen in Frankenthal, Johann-Klein-Straße 59. Die Vernissage ist am Samstag, 14. März, ab 17 Uhr.

