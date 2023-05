Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Blühende Zierkirschen im Bereich des Willersinnweihers, balzende Schwäne in der Abendsonne oder ein Blick auf die schneebedeckte Promenade am Luitpoldhafen. Das alles und noch viel mehr schöne Seiten haben Ludwigshafener entdeckt, die ihre Motive nun im neuen Kalender der Marketinggesellschaft Lukom wiederfinden. Die Bilder dazu sind seit Donnerstag in der Rhein-Galerie ausgestellt.

Gemeinsam eröffneten Gastgeber und Centermanager Patrick Steidl, Wolfgang van Vliet, Vorstand der Wohnungsbaugesellschaft GAG als Kooperationspartner sowie Lukom-Geschäftsführer Christoph