In Ludwigshafen geboren, in Mannheim aufgewachsen, in Heidelberg heimisch geworden: Der Maler Will Sohl (1906-1969) war ein echter Kurpfälzer, als Künstler allerdings weltläufig und in vielen Disziplinen unterwegs. Die Künstlernachlässe Mannheim rufen sein Werk mit einer kleinen Ausstellung in Erinnerung.

Es ist eine überraschende Begegnung, feinfühlig arrangiert und von einer kleinen Broschüre hilfreich begleitet. An den Wänden in fast lehrbuchhafter Deutlichkeit die erste,