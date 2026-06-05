Die Jugendfarm in der Pfingstweide wird 50 Jahre alt. Daher startet im Rathaus Oppau die Ausstellung „Unsere Oase: 50 Jahre Jugendfarm Pfingstweide“.

Die Ausstellung in der Edigheimer Straße 26 widmet sich der Entstehung und Entwicklung der Einrichtung in der Athener Straße und schlägt einen Bogen zur Geschichte der nördlichen Stadtteile Oppau, Edigheim und Pfingstweide.

Zur Vernissage am Sonntag, 7. Juni, ab 11 Uhr sind Grußworte von Beigeordnetem Lars Pletscher (CDU) und Chriseldis Becker, Vorstandsvorsitzende des Fördervereins Jugendfarm Ludwigshafen-Pfingstweide, angekündigt. Projektleiterin Regina Heilmann vom Stadtmuseum führt in die Ausstellung ein. Eröffnet wird sie von Sigrid Kern, Vorstandsvorsitzende des Museumsvereins. Besucher sind auch zu einem Umtrunk eingeladen. Kinder können einen Keramiktopf bemalen, mit Erde füllen und Samen für Kräuter und Gemüse pflanzen. Am letzten Ausstellungstag, Sonntag, 12. Juli, beginnt um 15 Uhr der Workshop „War Oppau früher einmal ein Bauerndorf?“. Dabei können Kinder historische landwirtschaftliche Geräte erkunden und auf einem Webrahmen ein Textilstück herstellen.

Geöffnet ist die Ausstellung sonntags, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Gruppen ab sechs Personen können Termine vereinbaren. Der Eintritt ist kostenlos, das Museum nicht barrierefrei.

Fragen

Regina Heilmann, E-Mail regina.heilmann@ludwigshafen.de, Telefon 0621 5042580; Sigrid Kern, E-Mail charlotkern@gmail.com, Telefon 0176 34628966.