Ende des Jahres läuft die Städtebauförderung für das Quartier Oggersheim West aus. Dann wird auch das Büro „Sozialer Zusammenhalt“ geschlossen werden. Mit einer Foto-Ausstellung ab dem 1. Juli soll deshalb auf „20 Jahre Sozialer Zusammenhalt“ zurückgeblickt werden. 20 Jahre Städtebauförderung und 20 Jahre Quartiersmanagement: Das sei ein langer Zeitraum, in dem eine große Anzahl von Projekten mit der vielfältigen Beteiligung von Bewohnern und Akteuren in Oggersheim-West umgesetzt werden konnte, teilt die Stadtverwaltung in einer Presseerklärung mit.

Nahezu die komplette soziale öffentliche Infrastruktur des Programmgebietes sei so zum Beispiel in dieser Zeit an aktuelle Erfordernisse angepasst worden. Auch dem Thema „Menschen mit Einschränkungen“ sei in der Quartiersentwicklung eine besondere Rolle zugekommen.

Eröffnung am 1. Juli

„Zum Ende der Laufzeit wurden drei große Projekte zur Barrierefreiheit mit starker Beteiligung behinderter Menschen umgesetzt: die beiden vor der integrativen Kindertagesstätte und an der Straßenbahnwendeschleife sowie der inklusive Kinderspielplatz auf dem Abenteuerspielplatz Oggersheim.“ Darüber hinaus ist laut Stadt in alle Kinderspielplätze und in alle drei Schulhöfe im Gebiet investiert worden, die für die Öffentlichkeit nun zugänglich sind.

Für die Foto-Ausstellung „20 Jahre Sozialer Zusammenhalt“ haben Bewohner, Akteure aus den Einrichtungen sowie das Team des Büros „Sozialer Zusammenhalt“ jetzt alle in diesem Zeitraum umgesetzten Projekte im Quartier fotografiert, wie die Verwaltung mitteilt.

Die Fotos samt der dazugehörigen Erläuterungen werden in der Ausstellung präsentiert, die am Freitag, 1. Juli, 18 Uhr, von Ludwigshafens Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) eröffnet wird.

Noch Fragen?

Die Ausstellung kann von 1. Juli bis 28. Oktober montags bis freitags, jeweils von 9 bis 15.30 Uhr, besichtigt werden.