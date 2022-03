Von Maudach in Richtung Haardt: Das ist ein Ausblick, den Wolfgang Emig aus Ludwigshafen genießt. „Gerne sitze ich an dem Rastplatz auf dem Michaelsberg, fühle mich wohl und kann entspannen. Im Vordergrund die Häuser der Kleestraße in Maudach. Dahinter die Berge vom Haardtrand und vom Pfälzerwald. Dann stelle ich mir vor, die Berge im Hintergrund könnten auch der Schwarzwald sein, fast wie im Urlaub – oder eben schönes LU“, schreibt er dazu. Mit 125 Metern ist der Michaelsberg im Landschaftsschutzgebiet Maudacher Bruch die höchste Erhebung der Stadt. Er entstand in den 1950er-Jahren tatsächlich aus einer Schutthalde – ein Trümmerberg mit großartiger Aussicht und ein beliebtes Ausflugsziel. Wenn Sie sich auch an unserer Aktion „Schönes LU“ beteiligen wollen, schicken Sie ein Bild mit ein paar erläuternden Worten zum Motiv einfach per E-Mail an die Adresse redlud@rheinpfalz.de.