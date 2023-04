Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Daria Holme vom Mannheimer EinTanzHaus und ihr Team wären mit dem Projekt „Tanztrialog“ am Samstagabend fast baden gegangen. Zum Glück lieferte der Ulmer freie Szene-Choreograf Pablo Sansalvador am Schluss jenes Stück, das eigentlich alles beinhaltete, was man sich von einem Tanzstück wünscht.

Sansalvadors Choreografie „Warming Stripes“ bestach durch Dynamik und Spannung sowie bezwingende Bilder, die als Spiegel der Gegenwart funktionierten. Endlich hatte das bis