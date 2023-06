Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Osman Sanli, Angreifer vom ASV Maxdorf spielte lange Zeit in der Landes- und Verbandsliga. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga stürmt er nun in der A-Klasse für den ASV. Und wie. In der ersten Partie traf der 32-Jährige viermal.

Herr Sanli, in der vergangenen Saison machten Sie sich bereits Gedanken darüber, ob Sie nochmal in der ersten Mannschaft spielen. Ein Jahr später spielen Sie sogar eine Klasse tiefer. Was gab den Ausschlag, dass Sie weiterhin für den ASV Maxdorf spielen?

Der