Entweder sind Bänke am Bahnhof und an Plätzen Mangelware oder extrem ungemütlich. Dass der öffentliche Raum vom Aufenthaltsort zur Durchgangsstation verkommt, zeigt die Kunsthistorikerin Hannah Wagner in ihrer Ausstellung „Feindliche Architektur“ mit vielen Beispielen aus der Rhein-Neckar-Region.

Öffentliche Räume sollen zum Verweilen einladen. An Bahnhöfen, Haltestellen und stark frequentierten Plätzen aber stößt man oft auf das Gegenteil: Auf sperrige