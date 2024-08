Kein klingelndes Handy, kein Dresscode, kein Klatschen: Entspannung steht im Vordergrund bei der Reihe „Traumkonzerten im Schloss“, mit denen das Kurpfälzische Kammerorchester in die neue Spielzeit startet. An neuen Terminen – die schnell ausgebucht sind – kann man klassische Musik aus einer neuen Perspektive genießen.

Bei den mittlerweile zum Kultevent avancierten Traumkonzerten dreht sich laut Pressemitteilung alles um Entschleunigung, mit dem Ziel, die Seele baumeln lassen zu können. Unkonventionell ist dabei, dass das Publikum über das gesamte Konzert hinweg auf gemütlich eingerichteten Ruhebereichen liege und somit dem sanften Fluss erlesener klassischer Musik ganz ohne Ablenkung folgen könne. Ein weich changierendes Lichtkonzept runde zudem diese besondere musikalische Auszeit ab: Geborgenheit im abgedunkelten Raum, 60 Minuten für und mit sich ganz allein.

Erst in den Katakomben

Da der Rittersaal, in dem die Konzerte sonst stattfinden, noch renoviert wird, startet die Serie an den ersten vier Terminen ausnahmsweise in den Katakomben der Universität Mannheim: Mittwoch 18. September, Mittwoch, 30. Oktober, Donnerstag, 14. November, Donnerstag, 12. Dezember, jeweils zwei Vorstellungen um 18.30 Uhr und 20.15 Uhr. Zu denselben Uhrzeiten kehrt das Kurpfälzische Kammerorchester voraussichtlich Anfang 2025 wieder an seine Traditionsspielstätte, den Rittersaal, zurück, für die Termine: Donnerstag 9. Januar, Mittwoch 19. Februar, Donnerstag 20. Februar, Mittwoch 12. März, Donnerstag 13. März. Aufgrund der großen Nachfrage und der begrenzten Platzkapazität wird eine frühzeitige Buchung der Karten empfohlen. Kartentelefon unter Telefon 0621 14554 oder unter www.reservix.de.