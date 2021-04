Auf der Hochstraße Nord (B 44) hat am Montagabend ein Autofahrer eine Auspuffanlage verloren und dadurch nachfolgende Fahrzeuge beschädigt. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall um 19.30 Uhr in Fahrtrichtung Dürkheim. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte es sich um einen Schrott-Auspuff gehandelt haben, der transportiert, aber nicht ausreichend gesichert wurde und deshalb auf die Fahrbahn fiel. An drei Autos, die über den Auspuff fuhren, entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Hinweise an die Polizei, Telefon 0621/963-2122.