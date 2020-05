Die Stadt weist darauf hin, dass es bei der Maskenpflicht auch Ausnahmen gibt. Eine solche gilt etwa für Kinder unter sechs Jahren.

Seit 27. April müssen in Rheinland-Pfalz alle Bürger beim Einkaufen in Geschäften und bei Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ausreichend sind dabei auch selbstgenähte Masken sowie Tücher oder Schals. „Diese Verpflichtung gilt grundsätzlich für alle“, betont die Verwaltung. Der Kommunale Vollzugsdienst kontrolliert die Einhaltung der Maskenpflicht und ahndet Verstoße seit dieser Woche mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von zehn Euro.

Allerdings gebe es auch Ausnahmen von der Maskenpflicht. Diese gelten laut Verwaltung für diese Personen: Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahrs sowie Menschen, für die das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar ist. Dies müsse aber durch eine ärztliche Bescheinigung nachgewiesen werden. Auch Mitarbeiter von Geschäften sind von der Maskenpflicht befreit, wenn in den Läden andere Schutzmaßnahmen ergriffen wurden – also zum Beispiel Trennwände aufgebaut worden sind. Sollte es solche Vorkehrungen jedoch nicht geben und Mitarbeiter von Läden keine Masken tragen, müssen die Betreiber mit einem Bußgeld von 250 Euro rechnen.