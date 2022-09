Das Lastenrad „Luise“ ist laut Stadtverwaltung begehrt am Standort des Quartiersbüros im Dichterviertel in Süd. Aus diesem Grund wird die Ausleihmöglichkeit um einen Monat verlängert: bis 30. Oktober. Dies ermöglichen die beiden Vereine VCD Ludwigshafen-Vorderpfalz und „Dein Lastenvelo“ Mannheim („Lama“). Interessierte können „Luise“ bis zu drei Tage kostenlos ausleihen. Dafür ist eine Registrierung und Buchung über die Website www.lastenvelomannheim.de notwendig. Abgeholt werden kann es dann vor dem Quartiersbüro. Es wird darum gebeten, die Abholzeit telefonisch oder per E-Mail vorab zu klären: unter Telefon 0621 504-4276 oder per E-Mail an lisa.martin@ludwigshafen.de.