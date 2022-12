Nein, seitens der Ausländerbehörde erfolge kein „konsequentes Ignorieren der Bürger“, weist die Stadtverwaltung Kritik zurück, die eine Betroffene in einem RHEINPFALZ-Bericht vom 3. Dezember geübt hatte. „Die Verwaltung betont, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ausländerbehörde alles in ihrer Macht Stehende tun, um den Dienstbetrieb trotz personeller Unterbesetzung (derzeit zehn unbesetzte Stellen) und großer Arbeitsbelastung aufrecht zu erhalten“, teilt sie in einer Stellungnahme mit.

Erschwert würden die Abläufe im Amt ferner durch nicht wahrgenommene und nicht abgesagte Termine seitens der Kunden, was rund ein Drittel aller vergebenen Termine betreffe. Bei Vorsprachen würden zudem überwiegend unvollständige Unterlagen vorgelegt, was sehr oft weitere Termine erforderlich mache.

Kaum Veränderungswille erkennbar

Unklar bleibt an dieser Stelle jedoch, warum die Ausländerbehörde Anträge und vorhandene Unterlagen nicht einfach annimmt, noch fehlende Dokumente dann nachgereicht werden können. Sämtliche Unterlagen müssen „in Original und Fotokopie mitgebracht werden. Weiterhin wird für jeden neuen Aufenthaltstitel ein aktuelles, das heißt, ein neues Passbild benötigt“, teilt die Verwaltung mit.

Dass damit aber all jene, die es möglicherweise auch aus rein sprachlichen Gründen schon nicht schaffen, den Anforderungen gerecht zu werden, wieder in die monatelange Terminwarteschleife müssen, scheint entsprechend vorprogrammiert zu sein. Das Jobcenter wählt an dieser Stelle eine deutlich andere Arbeitsstruktur: Dort gibt es ein Zugangsteam, das gemeinsam mit den Antragstellern die erforderlichen Unterlagen klärt, sie sammelt und dann als vollständigen Antrag ins Sachgebiet abgibt.

Bei der Ausländerbehörde gilt derzeit: Wer noch keinen Termin für eine persönliche Vorsprache erhalten hat, sollte seine Anfrage immer an die E-Mail-Adresse aufenthaltsrecht@ludwigshafen.de richten. Je nach Personalsituation könne es dann laut Stadt zwei bis drei Wochen dauern, bis eine Antwort erfolge.

Verzweifelte E-Mails an politische Mandatsträger

Dessen ungeachtet melden sich bei der RHEINPFALZ immer wieder verzweifelte Betroffene, weil sie von der Ausländerbehörde keine Bestätigung für eingereichte Unterlagen oder weitere Auskünfte erhalten würden. Ihr Neffe, B. Sope, habe zum Beispiel den 30. November als Frist genannt bekommen, berichtete am Donnerstag eine Frau – andernfalls müsse nach Aktenlage entschieden und der Visumantrag seiner Ehefrau wegen fehlender Mitwirkung abgelehnt werden.

Solche Mitteilungen werden von den Betroffenen durchaus als Drohung wahrgenommen. Und in der immer größer werdenden Unsicherheit und Verzweiflung darüber, dass nach dem Einreichen der Unterlagen – in diesem Fall am 22. November – mehrere Wochen keine Reaktion erfolgt, werden dann weitere E-Mails geschrieben – erneut an die Ausländerbehörde, aber auch an politische Mandatsträger wie Stadtratsmitglieder und Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). In besagtem Fall hielt sich das Stadtoberhaupt am Donnerstag allerdings kurz, wie eine E-Mail zeigt und antwortete: „Bitte wenden Sie sich an die Ausländerbehörde. Ich kann Ihnen nicht helfen.“