Sieben Tage die Woche arbeiten und das drei Wochen am Stück. Obwohl das für viele anstrengend klingt, freut sich Jule Mayer darauf. Die 21-Jährige arbeitet während des gesamten Filmfestivals jeden Tag an der Kasse und verkauft dort Getränke, Essen und Bons. „Die Atmosphäre hier ist super, die Leute mega nett und es macht einfach Spaß. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn es mal stressig wird“, sagt sie.

Mayer ist bereits zum zweiten Mal dabei und kennt sich aus. Denn sie hat auch schon bei anderen Kulturveranstaltungen wie dem „Filmfrühling“ im Landkreis mitgeholfen. Außerdem studiert die 21-Jährige Filmwissenschaft in den Niederlanden. Wegen ihrer Leidenschaft für Filme opfert sie dann eben auch ihre Semesterferien und Zeit mit ihrer Familie in Friesenheim, um auf der Parkinsel zu arbeiten. „Es hat mich schon als kleines Kind fasziniert, wie viel Arbeit in so einem Film steckt, alleine wenn man Schnitt, Ton und die schauspielerische Leistung ansieht“, erzählt Mayer. Für sie seien Filme mehr als reine Unterhaltung. Umso mehr hofft Mayer, in ihren Pausen und nach dem Feierabend auch noch in den Genuss des ein oder anderen Kinostreifen zu kommen.

Die Serie

Anlässlich des 18.Filmfestivals auf der Parkinsel sprechen wir täglich mit Gästen und Akteuren vor Ort.