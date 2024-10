Warum die „ABC-News“ des ABC Ludwigshafen wohl keine Zukunft haben.

Die „ABC-News“, die nach ihrer Gründung vor mehr als einem Vierteljahrhundert von dem Grafikdesigner Peter Schlohmann professionell gestaltete Vereinszeitschrift des ABC Ludwigshafen, ist vom Landessportbund (LSB) Rheinland-Pfalz als eine der besten Clubveröffentlichungen an Rhein, Mosel und Nahe ausgezeichnet worden. Beim 24. LSB-Wettbewerb für Vereinszeitschriften belegten die „ABC-News“ in der Kategorie „Vereine bis 500 Mitglieder“ den ersten Platz vor dem 1. Mainzer Minigolf-Club („Schlagzeilen“) und dem TV 1846 Alzey Hockey („Der krumme Stab“).

Für den Wettbewerb waren 36 Vereinszeitschriften eingereicht worden. In der Jury unter Leitung des LSB-Vizepräsidenten Walter Desch war auch RHEINPFALZ-Sportjournalist Klaus Kullmann. Die Jury zeichnete in anderen Kategorien die TSVgg Stadecken-Elsheim, die SG Betzdorf und die Südwestgirls Landau aus. Beim ABC Ludwigshafen übernahm nach dem Tod von Peter Schlohmann im März 2022 die Vereinsvorsitzende Elke Koser die Schriftleitung der „ABC-News“ und brachte vier weitere Ausgaben unter die Mitglieder des Leichtathletik-Vereins und seines ABC-Freundeskreises. Bei der Siegerehrung in Koblenz nahm sie einen symbolischen Scheck und eine Urkunde entgegen.

Doch ausgerechnet jetzt nach der größten Landesauszeichnung kommt für das informative Projekt mit vielen Statistiken, Bildern und Berichten das Aus. Der ABC Ludwigshafen hat das Erscheinen seiner Vereinszeitschrift eingestellt. Nach Angaben von Elke Koser spielen finanzielle Gründe ebenso eine Rolle wie der Umstand, dass die Redaktion einer solch aufwendigen Halbjahresschrift nebenberuflich nicht zu bewältigen sei. Der 2022 im Alter von 77 Jahren gestorbene „News“-Gestalter Peter Schlohmann hatte in seiner Werbeagentur im südpfälzischen Eußerthal in 26 Jahren insgesamt 52 Ausgaben der Vereinszeitschrift produziert.