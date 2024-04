Feuerwehr und Polizei sind am Samstag gegen 12 Uhr zu einem ausgelösten Brandmeldealarm in einer Unterkunft für Geflüchtete in der Mannheimer Straße (Oggersheim) alarmiert worden. Wie die Beamten mitteilen, konnte vor Ort allerdings weder eine Rauchentwicklung noch ein Brandherd ausgemacht werden. Vermutlich sei der Brandmelder durch einen Zigaretten rauchenden Anwohner fahrlässig ausgelöst worden. Es lägen keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor und es entstand kein Sachschaden.