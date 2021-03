Ab Montag gilt in Ludwigshafen wieder eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Nur noch mit einem triftigen Grund dürfen sich Bürger dann noch im Freien aufhalten. Die Stadtverwaltung will damit private Kontakte einschränken und die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen. Im öffentlichen Raum gilt zudem eine Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Geschäfte dürfen nur nach Terminvergabe einzelne Kunden empfangen. Die Einschränkungen sind erst einmal bis 28. März befristet. Unterdessen ist am Sonntag der Inzidenzwert in Ludwigshafen auf knapp 150 Neuinfektionen binnen einer Woche gestiegen (bezogen auf 100.000 Einwohner).

