Die Stadt Ludwigshafen erlässt eine neue Allgemeinverfügung. Damit will die Verwaltung ihren Beitrag dazu leisten, um die Zahl der Corona-Infektionen zu reduzieren. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt liegt bei weit über 300. Schon vor einigen Wochen war eine Allgemeinverfügung erlassen worden, die bis zum 20. Dezember eine nächtliche Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr enthält. Diese Regelung wird nun verlängert und gilt bis zum 10. Januar. Außer der Ausgangsbeschränkung, laut der man nachts nur noch mit triftigem Grund seine Wohnung verlassen oder sich in der Stadt aufhalten darf, gilt zudem in weiten Teilen der Innenstadt eine Maskenpflicht. Der Bereich wird jetzt noch um den Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz erweitert. Für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage gelten in Ludwigshafen jedoch dieselben Regelungen wie bundesweit: Dann reduziert sich die Ausgangsbeschränkung auf die Zeit von 0 bis 5 Uhr.

Für Silvester und Neujahr gibt es derweil keine Ausnahme, dann bleibt es bei der Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr. Zudem gilt laut Verwaltung auch in Ludwigshafen das landesweite Verbot, auf öffentlichen Straßen und Plätzen Feuerwerk abzubrennen. „Die hohen Inzidenzzahlen, das unvermindert dynamische Infektionsgeschehen und die derzeit enorme Belastung des Gesundheitswesens erlauben uns keine Freiräume, um im Kampf gegen das Coronavirus nachzulassen“, betont Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Der gesamte Wortlaut der Allgemeinverfügung ist auf der städtischen Homepage zu finden: www.ludwigshafen.de.

