Der Kultur- und Heimatkreis (KHK) Fußgönheim bietet am Freitag einen Ausflug zum Kartoffelmuseum mit anschließender Führung durch das Heimatmuseum im Schloss an. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Kartoffelmuseum in der Hauptstraße 62, so der KHK. Ab 16.30 Uhr soll dann eine Führung durch das Schloss und das Heimatmuseum beginnen, für die eine kleine Gebühr fällig werde. Nach Programmende sei noch eine Einkehr im „Gasthaus zur Krone El Greco“ in Fußgönnheim möglich. Anmeldung bei Hans Martin Weber unter Telefon 06231 2369.