Bei Extremwetter – bei großer Hitze, Sturm und Starkregen – können Dachdecker nicht arbeiten. „Da geht die Gesundheit vor“, betont Rüdiger Wunderlich von der Dachdecker-Gewerkschaft IG Bau Rheinhessen-Vorderpfalz. In solchen Situationen bekommen die Dachdecker jetzt ein Ausfallgeld.

Dachdecker arbeiten oft in praller Sonne. „Die rund 70 Dachdecker in Ludwigshafen machen da gerade einiges mit“, sagt Rüdiger Wunderlich. Bei allem Schutz: Wenn die Sonne so richtig vom Himmel knalle, dann müssten auch die Profis runter vom Dach. „Deshalb gibt es so etwas wie Hitzefrei für Dachdecker“, so der Vorsitzende der Dachdecker-Gewerkschaft.

„Wenn Dachdecker Pfannen, Hammer und Zollstock an die Seite legen, dann reißt die Zwangspause aufgrund von Extremwetter kein großes Loch ins Portemonnaie“, informiert Wunderlich. Die Beschäftigten bekämen dann ein „Ausfallgeld“. Das seien 75 Prozent des Stundenlohns. IG Bau und Arbeitgeber hätten damit die Jobs am Tariftisch „wetterfest gemacht“. Das Ausfallgeld gebe es, wenn das Wetter vom April bis zum November extrem werde. In den acht Monaten vom Frühjahr bis zum Herbst würden so bis zu 53 ausgefallene Arbeitsstunden aufgefangen. Information und einen „Ausfallgeld-Rechner“ gibt es online: www.soka-dach.de/leistungen/ausfallgeld.