Im Friesenheimer Ortsbeirat wächst der Unmut gegenüber der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV). Hintergrund ist die Kritik der Fraktion FWG/Grüne am sogenannten Stabilisierungsfahrplan der RNV.

In einem offenen Brief an die RNV-Geschäftsführung sowie in einer Anfrage an die Stadtverwaltung hatten FWG und Grüne die Verlängerung der Taktfrequenz der Linie 10 auf 20 Minuten zu den Stoßzeiten für Berufspendler als „unzumutbar“ bezeichnet und forderten eine Verbesserung. Gebetsmühlenartig vorgebrachte Personalengpässe und Reparaturstaus seien seit Jahren bekannt und sollten längst beseitigt sein. Dass dies bis heute nicht so sei, beweise, dass es intensiverer Anstrengungen bedürfe, um eine Verbesserung der Situation im Nahverkehr (ÖPNV) zu erreichen.

Die Einwohner des Stadtteils seien bereits seit 2019 von massiven Einschränkungen und Unwägbarkeiten im ÖPNV während des Ausbaus der Stadtbahnlinie 10 betroffen. Daher müssten die RNV-Versprechen für Taktverkürzungen endlich eingelöst werden, forderte die Fraktion. „Es gab keine Antwort“, informierte Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) am Dienstag im Ortsbeirat. „Das ist sehr frustrierend“, meinte Hans-Jürgen Ehlers (FWG). Am Klinikum würden Menschen teilweise bis zu einer Stunde auf die Bahn warten, schilderte er. „Was macht die RNV, um neues Personal zu rekrutieren?“, fragte Ehlers.

Appell an den Betriebsrat

Christian Schreider (SPD) berichtete, dass dies ein großes Thema in der jüngsten Aufsichtsratssitzung der RNV gewesen sei. Der Bundestagsabgeordnete ist eines der Mitglieder. Es gebe bei der RNV Überlegungen, Geflüchtete aus der Ukraine anzusprechen, um Ausfälle zu kompensieren. Zudem gebe es Anstrengungen, Pensionäre auf freiwilliger Basis zu gewinnen, um den Personalmangel abzumildern. Mit dem Betriebsrat würden dahingehende Gespräche geführt. Er selbst werde appelliere den Betriebsrat, auf solche Vorschläge einzugehen, sagte Schreider.

Kritik an den Fahrplanreduzierungen der RNV hatte im Dezember bereits die grüne Stadtratsfraktion geübt: „Die neuen Einschränkungen sind erheblich, sie treffen in Ludwigshafen vor allem die Benutzer der Linie 10“, beklagte Heike Hess als mobilitätspolitische Sprecherin.