Zum Ausbildungsbeginn am 1. September hat die BASF 820 junge Menschen begrüßt. Zur Aufregung vor dem neuen Lebensabschnitt kamen für die jungen Männer und Frauen noch die besonderen Umstände im Corona-Jahr. Die Einführung findet dieses Mal in kleinen Gruppen statt.

Die Atmosphäre in der Multihalle erinnerte an bisschen an eine Einwanderungsstelle am Flughafen. Denn die jungen Männer und Frauen waren schon in ihren späteren Ausbildungsverbund