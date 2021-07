Sprungbrett, die große Ludwigshafener Messe für Ausbildung, Studium und Weiterbildung findet in diesem Jahr erstmals hybrid statt. Wie die Marketinggesellschaft Lukom mitteilt, wird es an beiden Messetagen, 24. und 25. September, parallel zur Präsenzmesse vor Ort in der Friedrich-Ebert-Halle auch eine digitale Ausgabe geben.

Bei der digitalen Variante sollen Besucherinnen und Besucher auf der Plattform „Allseated exVo“ die Möglichkeit haben, via Chat und Video-Call ins direkte Gespräch mit Experten und Fachleuten zu kommen. Darüber hinaus könne man sich als Avatar beim virtuellen Rundgang an digitalen Messeständen über die einzelnen Angebote informieren. Die digitale Messe findet der Lukom zufolge im Pfalzbau statt, der als digitalisierter Erlebnisraum in 3D nachgebildet wurde.