Die Marketinggesellschaft Lukom sagt die Ausbildungsmesse Sprungbrett in Absprache mit der Stadt ab. Die Messe für Ausbildung, Studium und Weiterbildung hätte ursprünglich am 25. und 26. September in der Eberthalle stattfinden sollen. „Die Messe kann in der geplanten Form nicht wirtschaftlich durchgeführt werden, einen Messeaufbau in der gewohnten Art wird es nicht geben können. Aktuell ist die Eberthalle ein Notlazarett, einen Termin für einen Rückbau gibt es derzeit nicht“, teilt Lukom-Chef Michael Cordier mit.

„Klarheit geschaffen“

„Inwieweit im September noch Schutzvorschriften gelten und welche Vorgaben für Publikumsveranstaltungen gelten werden, ist derzeit nicht abschätzbar und nicht zu kalkulieren. Einige Unternehmen haben ihre Zusagen zur Messe bereits zurückgezogen. Für alle anderen haben wir hiermit Klarheit geschaffen“, so Cordier weiter. Die Lukom stehe in Kontakt mit den Ausstellern und baue darauf, dass die Messe mit zuletzt jeweils 12.000 Besuchern im nächsten Jahr wieder stattfinden kann.