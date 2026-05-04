Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) laden für Freitag, 9. Mai, zum Zukunftstag ein. Angeboten werden eine Berufsorientierung und eine Energieberatung.

Beim Zukunftstag auf dem Betriebsgelände der TWL in der Industriestraße 2 können Jugendliche von 10 bis 16 Uhr den regionalen Energieversorger als Ausbilder und Arbeitgeber kennenlernen, teilen die TWL mit. Das Ausbildungsteam der TWL beantworte den Jugendlichen alle Fragen rund um die Themen Ausbildung und Duales Studium bei dem Energieversorger. Zudem berichteten aktuelle Auszubildende und Studenten von ihren Erfahrungen. Auch Mitarbeiter der Tochtergesellschaften TWL Netze, TWL Metering und TWL KOM seien vor Ort, um Einblicke in ihren Arbeitsalltag zu gewähren.

Laut Mitteilung können die Besucher des Zukunftstages an verschiedenen Stationen selbst aktiv werden: In der Ausbildungswerkstatt üben die Azubis der TWL handwerkliche Grundlagen – am Freitag dürfen alle Interessierten mitmachen. Wer schon immer wissen wollte, wie es sich anfühlt, in luftiger Höhe zu arbeiten, kann auf einen Hubsteiger steigen. Zudem tauchen kreative Köpfe am Marketing-Stand in die Welt der Konzernkommunikation ein.

Strom, Wasser, Wärme

An weiteren Stationen erfahren die Gäste laut TWL Interessantes aus den Bereichen Strom, Wasser, Wärme und Gas. So werden Zählerschränke, Gasdruckanlagen und die Gebäudeleittechnik erklärt. Wer sich für das komplexe System aus Leitungen und Rohren unter den Straßen von Ludwigshafen interessiert, erfährt Wissenswertes rund um die Netzplanung. Auch eine Tour durch das Fernheizkraftwerk steht auf dem Programm.

Bürger, die sich für eine klimafreundliche Energieversorgung in ihrem Zuhause interessieren, sind ebenfalls willkommen. Zu Themen wie Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und E-Mobilität werden Beratungen angeboten. Ausstellungsstücke sollen zeigen, wie die Technologien funktionieren. Ein DJ begleitet die Veranstaltung musikalisch, und auf die jüngsten Besucher wartet ein Kinderprogramm. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.twl.de/zukunftstag.