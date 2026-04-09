Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz bietet Eltern von Jugendlichen ab der 7. Klasse die Möglichkeit, sich beim „Elternstammtisch“ umfassend über die Berufswahl ihrer Kinder zu informieren. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 22. April, 16 bis 19 Uhr, im „Freischwimmer“, Pettenkoferstraße 9, in Ludwigshafen, statt. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung bis Montag, 20. April, erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Laut Brigitte Lochner, bei der IHK Pfalz für die Berufsorientierung zuständig, ist es entscheidend, Eltern als Vorbilder und Unterstützer in den Berufswahlprozess einzubinden. „Damit Eltern ihre Kinder gut bei der Weichenstellung für die Zukunft begleiten können, wollen wir sie über die Möglichkeiten und Chancen einer Berufsausbildung informieren“, erklärte Lochner. Der Stammtisch biete eine entspannte Atmosphäre, in der Eltern Informationen erhalten, Erfahrungen austauschen und praktische Tipps mitnehmen könnten.

Vor Ort stehen mehrere Berater der IHK Pfalz sowie ein Ausbilder eines IHK-Mitgliedsbetriebs für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Wie Lochner betont, gibt es allein nahezu 250 Ausbildungsberufe, für die die IHKs zuständig seien. Weitere Informationen und Anmeldung bei Brigitte Lochner unter Tel. 0621 5904-1726 oder per E-Mail an brigitte.lochner@pfalz.ihk24.de.