Sicherheitsberater für Senioren (SfS) vermitteln im Ehrenamt älteren Menschen Informationen, wie sie Kriminalität und Alltagsgefahren besser erkennen und sich davor schützen können, etwa bei Trickbetrügereien am Telefon oder an der Haustür. Die SfS sind angebunden an die jeweiligen Kommunen, im Falle der Stadt Ludwigshafen an den Rat für Kriminalitätsverhütung. Für ihre Aus- und Fortbildung ist die Polizei zuständig. Am 15. und 16. April bietet das Polizeipräsidium Rheinpfalz eine Neuausbildung für SfS in Kooperation mit der Stadt an. Sie findet jeweils von 9 bis 15 Uhr im Café Alternativ, Rohrlachstraße 76, Hemshof, statt. Teilnehmen können Interessierte aus dem gesamten Zuständigkeitsbereich des Präsidiums (Vorder- und Südpfalz). Sie müssen lediglich damit einverstanden sein, dass die Polizei eine Zuverlässigkeitsüberprüfung veranlasst. Anmelden kann man sich noch bis 14. März. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldungen sind per E-Mail möglich an beratungszentrum.rheinpfalz@polizei.rlp.de.