Das Berufsorientierung(s)mobil „Bomo“ der Handwerkskammer der Pfalz macht am 7. Juli von 9 bis 13 Uhr Halt am Ludwigshafener Theodor-Heuss-Gymnasium in der Freiastraße 10 (West). Den Verantwortlichen zufolge hat das Mobil viele Mitmachaktionen im Gepäck. Vor Ort sind auch die Ausbildungsexperten der Kammer. Schüler bekommen so die Möglichkeit, Fragen vor dem Ausbildungsstart zu klären oder eine freie Praktikums- oder Lehrstelle zu finden.