Der Ausbau der Oggersheimer Rosenwörthstraße liegt laut Ortsvorsteherin Sylvia Weiler im Zeitplan. Die Straße sei „schon lange am Ende ihrer betriebsbedingten Nutzungsdauer“ gewesen, sagt die SPD-Politikerin und ergänzt: „Sie wies erhebliche Schäden auf, was unter anderem auch die Verkehrssicherheit beeinträchtigte.“ Mit den Bauarbeiten gehe ein Wunsch der Anwohner in Erfüllung. Vorgesehen ist laut Weiler, den Abschnitt der Rosenwörthstraße zwischen der Einmündung Am Brückelgraben und dem Knoten Grenzweg/Sudetenstraße „entsprechend den verkehrlichen Anforderungen“ auszubauen. Er soll damit auch übersichtlicher und verkehrssicherer werden. Der erste Abschnitt wurde bereits Mitte Dezember fertiggestellt. Die Gesamtkosten liegen bei rund 995.000 Euro.