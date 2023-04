Ein 69-Jähriger hat laut Polizei am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Schanzstraße (Hemshof) mutwillig drei geparkte Autos mit einem Nagel beschädigt. Dabei wurde er von mehreren Zeugen beobachtet. Sie verständigten die Polizei. Der Täter wurde vor Ort gestellt. Der 69-Jährige gab als Grund für seine Taten an, sich schon seit Längerem über die Parksituation zu ärgern. Laut Zeugen ist der Täter bereits seit Tagen in der Schanzstraße unterwegs. Ob es zu weiteren Straftaten kam, ist unklar. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2222.