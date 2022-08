Der unabhängige Kandidat bei der vergangenen Ludwigshafener Oberbürgermeisterwahl, Thorsten Portisch, hat aus Protest sein Aufsichtsratsmandat bei der städtischen Bauprojekt Gesellschaft bpg niedergelegt. Das hat die Stadtratsfraktion der Freien Wählen mitgeteilt. Die bpg setzt Großprojekte wie die Ludwigshafener Hochstraße, die Stadtstraße und den Rathausabriss um. „Geschätztes Gesamtvolumen derzeit: 1.500.000.000 Euro“, so Fraktionschef Rainer Metz. Nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Kostenexplosion fordere Portisch Planungssicherheit für die Stadt Ludwigshafen und kritisiere Land und Bund, deren seit Jahren ausstehende verbindliche Aussagen zum Finanzierungsumfang jede seriöse Planung für die Stadt zunichtemachten. Es sei schon bemerkenswert, wenn in Mannheim ein Theater für Hunderte Millionen Euro saniert werden könne, während die derzeit wichtigsten Infrastrukturprojekte einer ganzen Wirtschaftsregion liegenbleiben. Unter den gegebenen Bedingungen sieht sich Portisch nicht weiter in der Lage, die derzeit definierten Aufgaben der bpg GmbH zu vertreten, die sich als Dienstleisterin versteht und die großen städtischen Bauprojekte von der Entwicklung bis zur Fertigstellung umsetzt sowie die Bauwerke wartet und instand hält.

„Weshalb sollte man den gesamten Rathauskomplex abreißen, wenn die Stadtstraße unfinanzierbar bleibt?“, fragt Thorsten Portisch und gibt damit Einblick zu seiner persönlichen Haltung in Sachen Stadtentwicklung. Portisch war der Überraschungskandidat bei der Oberbürgermeisterwahl 2017. Als Unabhängiger kam der Unternehmer auf 6,2 Prozent der Stimmen. Er unterstützte danach die siegreiche Jutta Steinruck (SPD).