Ist das Müll oder kann das weg? Mit einem Thema, das alle in der Neckarstadt-West verbindet, öffnet das Community Art Center unter neuer Leitung wieder seine Pforten.

Aus einem sichtbaren Problem macht das Community Art Center in Mannheim erlebbare, verbindende und positive Upcycling-Kunst. Aus dem mitgebrachten Krempel soll eine „alternative Abfall-Wirtschaft“, also eine Art Eckkneipe entstehen.

In neongelber Weste betritt die neue Leiterin Tanja Krone das Rednerpult, ein aus einer Holzpalette und einem Kommodenbein gezimmertes Podium. Nur, dass sich die Künstlerin, die sich 2023 um das Mannheimer Oberbürgermeisteramt bewarb, nun keine politischen Reden schwingen muss. Vier Monate arbeitete die Nachfolgerin von Tobias Frindt im Verborgenen mit ihrem Team an einem Konzept. „Was ist Community?“, fragt sie nun in die Runde. Genügt schon ein wild zusammengewürfelter Haufen an Menschen, die gemeinsam im Raum stehen und sich für das Re-Opening interessieren? „Leider nicht“, sagt Tanja Krone. Community, also Gemeinschaft, das sei für sie: sich auf Augenhöhe begegnen, sich wahrnehmen und in Beziehung zu treten. „Und das gelingt uns mit den Mitteln der Kunst.“ Der Sperrmüll, der in vielen Stadtteilen wild abgestellt wird, dient dabei als verbindendes Element und soll das ganze Jahr über das zentrale Thema sein. Schon jetzt stehen Installationen aus Holzlatten, Stühlen, Metallrohren oder eine Werkbank bereit. „Aber der Raum wird sich nun ständig wandeln und verändern“, sagt Krone.

Kollektives Hämmern und Sägen

Gemeinsam mit Gästen soll nun jeden Donnerstag von 16 bis 20 Uhr kollektiv verbaut, gehämmert, gesägt und gebohrt werden. Unter dem Motto „Endlich Platz im Keller“ haben Bewohner die Möglichkeit, dreimal die Woche ihren Sperrmüll und alten Krempel loszuwerden. Mit dem Wissen, dass ihr „Wegwurf“ sehr wahrscheinlich irgendwo in der provisorischen Abfall-Kneipe wieder auftaucht. „Die Wirtschaft ist in ständiger Transformation. Es wird ein Gemeinschaftswerk, das auf die Mitgestaltung aller baut – und aus nichts anderem besteht als aus abgegebenem Sperrmüll“, so die 49-Jährige. Um in die Nachbarschaft hineinzuwachsen und noch mehr in den Austausch zu kommen, wird es in der Abfall-Wirtschaft nur Getränke geben und eine Saisonkarte mit Tipps für die besten Falafel, Pad Thai, Kippe, Kaffee oder Torten ausliegen.

Harte Konkurrenten mit handwerklichem Geschick

Starthilfe holt sich die in der ehemaligen DDR aufgewachsene Künstlerin und Performerin aus dem Osten. Vor der Eingangstür in der Mittelstraße steht ein kleiner Kiosk, die Annahmestelle für den Müll. „Uns interessiert die Geschichte dahinter, hat der Müll einen ideellen Wert, hat er eine persönliche Bedeutung? Was verbinden die Menschen mit dem Gegenstand?“, erklärt Kim Brian Dudek aus Chemnitz. Ist in der kaputten Felge eines Fahrrads vielleicht die sommerliche Fahrt zum Badesee eingraviert? „Wir dürfen viel annehmen“, wortwitzelt der Künstler und entscheidet dann, ob das „gute Stück“ in einer Ausstellungsvitrine landet oder verbaut wird.

Wie bei einem Wertstoffhof dokumentiert er den abzugebenden Unrat, schreibt einen Quittungsbeleg und händigt den Kunden das gelbe Kopieblättchen aus, das zugleich als Ticket für die große Abrissparty im Herbst dient. Bis dahin aber soll das Community Art Center erstmal ein „Beziehungsmöglichkeitsraum“ werden, wie Krone sagt. Mit Lesungen, Konzerten, Diskussionen, Workshops oder auch Filmen rund um das allumfassende Thema Müll.

Mannheims angehäufter „Schatz“

Auch Kulturbürgermeister Thorsten Riehle muss zur Wiedereröffnung sein handwerkliches Geschick unter Beweis stellen und ein paar Schrauben bohren. „Wir waren harte Konkurrenten“, sagt der frühere Leiter des nur einen Steinwurf entfernten Capitols, der 2023 ebenfalls seinen Hut für das OB-Amt in den Ring warf. Und verlor, wie Krone. „Dennoch haben wir beide nun wichtige Funktionen in der Stadt“, sagt er. Wohlwissend, dass derzeit gerade bei der Stadtreinigung gespart wird, Mannheim den meisten Müll in Baden-Württemberg produziert. „Beim letzten Clean-Up wurde in zweieinhalb Stunden eine Tonne Müll gesammelt, mit der Zange!“, weiß er um die Probleme der Wegwerfgesellschaft, wie „schändlich der Mensch mit der Umwelt umgeht“.

„Was für den einen Müll ist, ist für den anderen ein Schatz“, steht auf Englisch an der Wand geschrieben. Es ist der Versuch, ein leidiges Thema positiv zu besetzen. Auch einen Nachbau des Mannheimer Müllbergs als veganes Mett hat man sich zur Eröffnung einfallen lassen. Das neue Team sprudelt also vor Ideen, und diese werden wie der ständig neuproduzierte Abfall erstmal nicht ausgehen.