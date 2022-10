Vorfreude bei Liebhabern von Autos und Motorrädern: Von Freitag bis Sonntag findet auf dem Mannheimer Maimarktgelände die Veterama statt. 4000 Aussteller präsentieren sich nach Angaben der Veranstalter auf Europas größtem Oldtimer-Markt. Rund 45.000 Besucher werden erwartet. Es wird wieder gefeilscht und gehandelt – über alle Sprachbarrieren der internationalen Veranstaltung hinweg. Das Publikum soll aber mehr erwarten als ein Teilemarkt und eine Fahrzeugbörse. Zusätzlich werden auf dem Marktplatz einige hundert Old- und Youngtimer zum Verkauf angeboten. Öffnungszeiten: Freitag, 12 bis 20 Uhr, Samstag, 8.30 bis 18 Uhr, Sonntag, 8.30 bis 16 Uhr. Weitere Informationen im Internet: www.veterama.de. Die Stadt Mannheim weist darauf hin, dass es am Wochenende wegen weiterer Veranstaltungen zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Am Samstag findet ab 20 Uhr das Charity-Konzert „RTL-Spendenmarathon mit Peter Maffay“ in der SAP Arena statt. Bereits um 14 Uhr wird das Fußballspiel SV Waldhof gegen den 1. FC Saarbrücken im Carl-Benz-Stadion angepfiffen.