Baustart in West: Die Abrissarbeiten auf dem Grundstück der Heilig-Kreuz-Kirche in der Volkerstraße 2 haben begonnen. Die Ostermayer Wohnbau GmbH aus Altrip plant an der Ecke Burgundenstraße/Volkerstraße den Bau einer Wohnanlage mit 35 barrierefreien Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen im sogenannten KfW-55-Standard. Das bedeutet, dass das Gebäude nur 55 Prozent der Primärenergie im Vergleich zu einem Referenzgebäude benötigt. Bezugstermin soll 2022 sein. Zum jetzigen Zeitpunkt seien bereits 40 Prozent vermarktet, heißt es auf der Webseite des Unternehmens. Seit Anfang der 1960er-Jahre gehörte die Heilig-Kreuz-Kirche zum Stadtbild in West.

Pläne für Kulturzentrum scheitern

2011 kaufte der Maler und Bildhauer Eduard Palatin den entweihten Sakralbau für einen symbolischen Betrag. Er versprach, das Gebäude zu einem Kunst- und Kulturzentrum umzubauen. Daraus wurde nichts. Bereits 2014 stand die Kirche im Internet für knapp 700.000 Euro zum Verkauf. Die ehemalige Kirche war in den vergangenen Jahren dem Verfall ausgesetzt.