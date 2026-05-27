Mit „Drop Dead Beautiful“ hatten Six Was Nine aus Frankenthal 1994 einen Hit. Sänger Achim Degen erinnert sich mit uns an die wilden Zeiten, in denen er ein Popstar war.

Ludwig van Beethoven soll in den 35 Jahren, die er in Wien verbracht hat, mindestens 60 Mal umgezogen sein. Ganz so viele Wohnungswechsel hat Achim Degen zwar nicht vorzuweisen. Aber in den 14 Jahren, die er in Hamburg verbracht hat, hatte er doch auch 24 verschiedene Adressen. Dass er nun, Ende Mai, seit genau fünf Jahren in Heßheim zu Hause ist: Das ist Rekord, seit er aus seinem Elternhaus in der Frankenthaler Vogelsiedlung ausgezogen ist. Ludwig van Beethoven fühlt sich Achim Degen aber nicht deswegen verbunden. „Diese leichte Melancholie mit der Hoffnung im Blick“, sagt er, „die hat mir immer gefallen.“

Melancholie. Ja, doch, die schwingt durchaus mit in dem auf zwei Vormittage verteilten vierstündigen Gespräch mit Achim Degen auf den Feldwegen rund um Heßheim. Hier ist er oft unterwegs, dreimal täglich geht er Gassi mit Django, mit Elliott und Pablo, seinen drei Hunden. Er wird schon manchmal melancholisch, wenn er sich an die wilden Zeiten erinnert, in denen er ein Popstar war. Dass ihn auf dem Weg nur einmal ein Kind anspricht – und nicht wegen eines Selfies, sondern weil es gerne die Hunde streicheln würde – und er sich nicht hinter, zum Beispiel, Hut und Sonnenbrille verstecken muss: Das findet er aber schon ganz gut. Er steht zwar immer noch oft auf der Bühne, am 16. Juni zum Beispiel auf der des Freischwimmers in Ludwigshafen. Ansonsten führt er aber ein recht ruhiges Leben in Heßheim. Nach Jahrzehnten, in denen er Schachtel um Schachtel weggequalmt hat, raucht er nicht einmal mehr.

Ein Fax im Foltzring

Ohne Zigaretten allerdings hätte es womöglich den größten Hit von Six Was Nine gar nicht gegeben. Mit den Worten „Start smoking now“ hatte Produzent Mike Vernon Degen eine Schachtel Marlboro Light in die Hand gedrückt und dann das von den englischen Songwritern Mick Leeson und Peter Vale geschriebene „Drop Dead“ mit ihm aufgenommen. Nicht in London übrigens, sondern in einer zum Tonstudio umgebauten Kfz-Werkstatt in – Beindersheim. Geschichte wird nicht immer in den Metropolen geschrieben. Für Vernon, den Produzenten von Fleetwood Mac und dem ersten David-Bowie-Album, entschieden sich Markus Tiedemann und Achim Degen aufgrund einer Liste, die in den Foltzring gefaxt worden war – in eine Wohnung, in der Degen damals mit dem Künstler Harald-Alexander Klimek wohnte. Von einer anderen Liste pickten sie ihren Bandnamen. „If 6 Was 9“ ist ein Song von Jimi Hendrix aus dem Jahr 1967, Musiknerd Degen kannte ihn.

Als 1994 der große Erfolg kam, „Drop Dead Beautiful“ ein internationaler Hit wurde, sich das Album „Let It Come Your Way“ bestens verkaufte, Six Was Nine mit einem Nachwuchs-Echo ausgezeichnet wurden und Support-Shows für Tina Turner spielten, waren Tiedemann und Degen schon Anfang 30 und taugten nicht als „Bravo“-Posterboys. Teil des Showbusiness zu sein, haben sie zwar durchaus genossen. Aber sie selbst als Persönlichkeiten oder gar ihre Frankenthaler Herkunft – das waren keine Themen für die Öffentlichkeit. „Es hieß immer, wir seien aus dem Frankfurter Raum“, erinnert sich Degen. „Das sollte interessanter klingen.“

Wo alles angefangen hat

Dabei liegen die Wurzeln von Six Was Nine in einer ausgesprochen aktiven Frankenthaler Musikszene, die seit den 1980er-Jahren viele Bands hervorgebracht hat. Hier spielten Degen, der ausgebildeter Friseur ist, und Tiedemann, der einst als Musikredakteur bei RPR arbeitete, in verschiedenen Gruppen. In der Alten Straße in Heßheim, ganz in der Nähe von Degens aktuellem Wohnhaus, befand sich eine Musiker-WG samt Studio. Hier lebte Degen zwar nicht, aber hier arbeitete er mit Markus Tiedemann zusammen, mit Klaus Kummer (mit dem Tiedemann und Degen viel später als Cole tollen Indiepop machen sollten), mit Juergen Friesenhahn, mit Hans Mappes, Gerhard Magin, vielen anderen. Nachdem Produzent Frank Meyer-Thurn und seine Frau Camilla Hüther (die Sängerin der Band Camilla Motor) mit der Nummer „Pump ab das Bier“ einen Hit gelandet hatten, wollten sie nachlegen. Meyer-Thurn produzierte das erste Six-Was-Nine-Album „A Few Bold Strokes of the Brush“, das 1992 ein Achtungserfolg war. Der Rest ist Geschichte. Popgeschichte.

Nach nur fünf Jahren und vier Alben (und einer EP) war Schluss mit Six Was Nine. „Nur?“, sagt Achim Degen. „Heute wäre es wahrscheinlich nach einer Woche vorbei.“ Es sei leise auseinandergegangen. 1997/98 zogen Markus Tiedemann nach Köln und Achim Degen nach Hamburg. 14 Jahre sollte er im Norden bleiben und immer weiter Musik machen, andere, eigene. Und sich ein Studio mit Jan Delay teilen, in dem ziemliche Unordnung geherrscht haben muss. „Ich habe noch eine Blockflöte von ihm“, sagt Degen. „Hoffentlich liest er das jetzt nicht und will sie zurück.“

Termin

Achim Degen gibt am Dienstag, 16. Juni, 19.30 Uhr, mit dem Ludwigshafener Saxofonisten Olaf Schönborn und dem Bad Dürkheimer Gitarristen Stefan Kahne ein Konzert im Freischwimmer in Ludwigshafen, Pettenkoferstraße 9. Tickets gibt es unter www.freischwimmer-foerderverein.de.

