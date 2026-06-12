Die bekannte Illustratorin Nina Dulleck („Die Schule der magischen Tiere“) entführte Mutterstadter Schüler in ihre Welt aus Acrylfarben und Stiften, in der jeder malen kann.

Die Aufmerksamkeit von fast 80 Grundschülern länger als eine Stunde auf sich zu richten – das allein ist schon bewundernswert. Bei Nina Dulleck hatte das die Leichtigkeit eines Pinselstrichs. Und das nicht nur, weil die Autorin und Illustratorin mit der großen Brille und dem kreativen Lockenkopf in der Kinderbuchwelt ein alter Hase ist. Mit ihrer Mischung aus Lesung, Aus-dem-Malkästchen-Plaudern und Mal-Crash-Kurs mit Theaterqualitäten wurde es in der Mutterstadter Jugendpforte keine Sekunde langweilig. Gebannt hingen die Blicke der Kinder aus der Pestalozzi-Grundschule an Nina Dulleck, denn nie wussten sie, was als Nächstes kommt.

Hinzu kam, dass die 50-Jährige aus dem rheinland-pfälzischen Gau-Algesheim für viele Kinder so etwas wie ein Promi ist. Dank ihr hatten die über zehn Millionen Leser der berühmten Kinderbuchreihe „Die Schule der magischen Tiere“ (Margit Auer) ein Bild der Figuren vor Augen. Mit Acrylfarben und Buntstiften hauchte sie aber auch anderen Kinderbuchhelden – bildlich – Leben ein: Helden, wie die kleine freche Rosalie (geschrieben von ihr selbst), der „Haferhorde“ von Suza Kolb oder „Das Sams“ in der Neufassung des Kinderbuchklassikers von Paul Maar – und noch viele mehr.

Mehr zum Thema

Tiere? Nur in der Pfanne!

Auf Einladung der Gemeindebibliothek Mutterstadt schenkte sie den Grundschülern zwei, drei ganz besondere Schulstunden. Für ihren Auftritt in der Jugendpforte hatte sie ihren eigenen Bildroman mitgebracht, eine Graphic Novel. Es ist die Geschichte von „Otis und Otilie“ mit dem doppeldeutigen Untertitel „Ein Pony zum Frühstück“, der natürlich neugierig macht.

Nina Dulleck liebt die Bühne, wie sie nach der Veranstaltung frei heraus zugibt. Und das spürte man. So erzählt sie die Geschichte der einsamen alten Dame Otilie, der das Zirkuspony Otis zuläuft, mit einer Leidenschaft, als würde man einem Kinderhörspiel lauschen. Und sie erklärt ganz kindgerecht, was eine gute Geschichte braucht – einen Helden und einen Gegenspieler. Wer das wohl ist? Otilie mag nämlich gar keine Tiere, wenn überhaupt, nur in der Pfanne. Oh je!

Und zwischendurch plaudert sie über ihre Arbeit als Illustratorin. Etwa wie sie das nicht ganz so feine Wort „Pony-Arschbombe“ ins Buch „geschmuggelt“ hat, die Lektorin hatte es eigentlich herausgestrichen. Sie verrät, wie die Details den Geschichten und ihren Bildern die gewisse Würze geben. Und dann forderte sie augenzwinkernd, aber energisch einen tosenden Applaus, denn: „Ich bin doch genial, oder?“

Wenige Striche erzählen viel

Spätestens hier zeigt sich, dass sie gelernte Erzieherin ist. „Doch viel lieber zeichne ich Bilder für Autoren, die nicht malen können“, sagt sie, um dann zu behaupten: „Aber eigentlich kann jeder malen!“ Und zum Beweis holt sie eine Bohne aus dem Koffer. Eine Bohne? Fragezeichen in den Gesichtern der Kinder. „Ich bin DIE Grundform“, stellt sich das plüschige Knäul mit den großen Augen vor. „Kannst Du eine Bohne zeichnen, kannst Du jedes Tier zeichnen“, sagt Nina Dulleck und malt aus Bohnenformen allerlei Getier auf das große Zeichenblatt. Und noch einen Tipp hat sie: „Wenige Striche erzählen ganz viel!“ Kleine Augen und ein kleiner Mund gehören zum Beispiel einem schüchternen Jungen. Eine große Nase und eine noch größere Brille gehören der Oma; die Lippen wie ein Herz und die Wimpern dem Mädchen. „Ihr müsst also nicht so tun, als ob ihr ein Smartphone seid“, gibt sie den Kindern mit, denn nun dürfen sie es selbst ausprobieren.

Jedes Bild schaut sich die Künstlerin nach ihrem Auftritt an, dann unterschreibt sie für die Kinder ganz persönliche Autogrammkarten. Solche Veranstaltungen – mitunter performt sie für Tausende Kinder, aber auch für Erwachsene – sind für sie mit das Schönste an ihrem Beruf. „Ich habe so Kontakt zu meinen Lesern und verliere nicht den Bezug zu ihrer Welt. Und die Kinder inspirieren mich“, sagt Nina Dulleck. Und sie hofft, dass sie Kinder wie auch Erwachsene ermutigen kann, mehr zu malen. „Schließlich möchte ich ja mal in Rente gehen …“ Interview