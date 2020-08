Damit wohnungslose Menschen aus den Einweisungsgebieten der Stadt aus- und langfristig wieder in eigene Wohnungen einziehen können, hat die Stadt am Montag die Kooperationsvereinbarung für ein Sozialkonzept unterzeichnet. Partner sind die Wohnungsbaugesellschaft GAG und das Evangelische Diakoniewerk Zoar. Das Konzept sieht vor, dass Menschen in den Einweisungsgebieten Bayreuther Straße und Kropsburgstraße zuerst über einen längeren Zeitraum hinweg ambulant vor Ort unterstützt werden, sagte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). Dafür sind die Mitarbeiter von Zoar zuständig.

Stadt übernimmt Mietkosten

In einer zweiten Phase sollen die Menschen dann in GAG-Wohnungen umziehen, wobei die Stadt für zunächst zwei Jahren das Mietverhältnis und damit auch die Mietkosten übernimmt. Ziel ist es, dass die Menschen nach dieser Zeit – oder einer eventuellen Verlängerung – wieder auf eigenen Beinen stehen und selbst ihre Miete bezahlen können.

Langfristig nur noch ein Einweisungsgebiet

Die GAG stellt dafür laut Vorstand Wolfgang van Vliet sowohl Wohnungen in Neubauten wie auch im Bestand zur Verfügung – „dezentral über die Stadt verteilt“, wie Steeg sagt. Wie viele Menschen so tatsächlich wieder in eine eigene Wohnung gebracht werden können, steht laut Steeg noch nicht fest. Aber die Stadt habe vor, langfristig nur noch ein Einweisungsgebiet zu haben. Schon länger ist bekannt, dass die Gebäude in der Kropsburgstraße abgerissen werden sollen. Der Zeitpunkt steht noch nicht fest. Laut Beate Steeg leben dort derzeit 203 Menschen, in der Bayreuther Straße sind es 303.