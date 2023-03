Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit alten oder auf alt gemachten Klamotten kann man viel Geld verdienen. Niklas Kille und Simon Schmidt haben ein Lager in der Stadtmitte und liefern mit ihrem Online-Handel in alle Welt. In diesem Jahr will „Double Double Vintage“ die Umsatzmarke von einer Million Euro knacken.

Micky Maus zwinkert mit dem linken Auge auf dem T-Shirt in XL, auf der nächsten Seite der Homepage ist ein schwarzes Sweatshirt mit einem stolz blickenden Weißkopf-Seeadler vor der US-Flagge im