Die Abteilung Seniorenförderung ist als zuständige Fachabteilung für die Arbeit mit älteren Menschen der Stadt Ludwigshafen Anlauf- und Informationsstelle für alle Themen und Fragestellungen. Da sich viele Menschen nicht als Senioren empfinden, noch fit und engagiert sind, wird die Fachstelle ab 1. April in Fachstelle Älter werden umbenannt, teilt die Stadtverwaltung mit. Mit dem neuen Namen soll deutlich werden, dass die Mitarbeitenden sich mit allen Themen, Anliegen und Bedürfnissen rund um das Thema „Älter werden“ beschäftigen und damit auch alle „Generationen“ der älteren Menschen mit ihrem Angebot bedenken und ansprechen möchten. Die bisherigen Angebote bleiben bestehen, neue Angebote werden nach Bedarf initiiert. Die Mitarbeitenden informieren und beraten unter anderem zu Fragen von Wohnformen, in finanziellen Angelegenheiten, bei Fragen zur Alltagsbewältigung und Betreuung sowie bei Fragen zu Freizeit und Bildungsangeboten. Die Büroräume der Fachstelle Älter werden befinden sich seit Anfang März in der Bismarckstraße 70. Öffnungszeiten: montags, dienstags, donnerstags und freitags, 9 bis 12 Uhr, oder nach Terminvereinbarung unter Telefon 0621 504-2739. Im Netz: www.ludwigshafen.de.