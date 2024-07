Seit September 2021 wird die Augustaanlage in Mannheim für den Radverkehr ausgebaut. Auf einer Länge von rund 1200 Metern entstehen in diesem repräsentativen Stadt-Entrée beidseitige Fahrradstreifen. Der erste Bauabschnitt von der Schubertstraße bis zur Mollstraße wurde bereits vor der Bundesgartenschau 2023 abgeschlossen. Bis voraussichtlich Mitte November soll laut Stadt der zweite und finale Bauabschnitt erfolgen: von der Mollstraße bis zum Friedrichsplatz in beide Fahrtrichtungen. Einerseits soll ein sicherer Radverkehrsstreifen entstehen, andererseits das Gehwegparken neu geordnet werden. Zunächst werden laut Stadt die Gehwege geöffnet und neue Stromleitungen verlegt, anschließend erfolgt der Ausbau des neuen Gehwegs. Darüber hinaus sollen die Ampeln erneuert werden. Die Gesamtkosten der Arbeiten belaufen sich auf 6,8 Millionen Euro. Das Land gibt knapp 950.000 Euro dazu, der Bund knapp eine Million Euro.