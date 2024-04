Die Stadt Ludwigshafen beteiligt sich an dem Beraterunternehmen „Partnerschaft Deutschland (PD) – Berater der öffentlichen Hand GmbH“. PD berät deutschlandweit insbesondere kommunale Auftraggeber. Der Gesellschafterstatus ermöglicht den Gesellschaftern eine ausschreibungsfreie Beauftragung von Beratungsleistungen unter anderem zur Verwaltungsmodernisierung oder Planung und der Abwicklung von Bauprojekten. Die Stadtspitze verspricht sich dadurch mehr Tempo beim Bau von neuen Kitas oder Schulsanierungen. Der Hauptausschuss stimmte der PD-Beteiligung am Montag mehrheitlich zu. Bedenken hatte Heinz Zell (Forum und Piraten) weil das Unternehmen PD wegen seiner Beratertätigkeit für die Bundeswehr in der Kritik stehe. Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos) verwies auf die positiven Erfahrungen von Pirmasens und Mainz. Die Mehrheit der Fraktionen äußerte die Hoffnung, dass sich Bauvorhaben der Stadt beschleunigen lassen und erachtete das finanzielle Risiko angesichts einer Beteiligung in Höhe von 3000 Euro als gering.