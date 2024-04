Ein genussvolles Miteinander soll „Viel vor für Inklusion“ sein. So wünscht es sich zumindest Andreas Massion als gastgebender Leiter der Ludwig-Wolker Freizeitstätte. Anlass ist der europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.

Katharina Kintz vom Bereich Inklusion in der Behindertenseelsorge erhofft sich Kontakte zwischen Teilnehmern und Besuchern, die über ein „One Hit Wonder“ hinausgehen. Alle zwei Jahre findet die Woche der Inklusion im Bistum Speyer statt. Auftakt und gleichzeitig Premiere dafür ist am Sonntag, 28. April, in der Ludwig-Wolker Freizeitstätte in Süd. Die Seelsorge für Menschen mit Behinderung will Menschen mit und ohne Behinderung im Alter von „eins bis 100“ zusammenbringen.

„Inklusion ist ein sperriges Wort. Ich wünsche mir ein genussvolles Miteinander mit Kuchen und Waffeln“, macht Massion sie konkret. Zahlreiche Partner wollen an Stationen zu einem unterhaltsamen Nachmittag beizutragen. Die Freizeitstätte stellt einen Tischkicker und Riesendart zur Verfügung. An der Platte von Günter Straub kann das Inklusive-Tischtennisabzeichen erworben werden. Heike Kühner von der Behindertenseelsorge bereitet einen Workshop für Hilfsmittel und Blindenschrift vor. Vom Ökumenischen Gemeinschaftswerk hat sich der Chor der „Werkstattsingers“ angekündigt. Aus Speyer/Waldsee wird die inklusive Band „21Plus“ eine Kostprobe ihres Könnens bieten.

Hemmschwellen abbauen

Infostände und Workshops bereiten der Betreuungsverein und die Kinderhilfe Ukraine gehörloser Kinder vor. Ein produzierter Film soll am Ende über den Bistumskanal zu sehen sein. Angemeldet haben sich auch der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM), der Club 86, der Verein Selbstständigkeit bei Teilleistungsschwäche (SeHT) und der Behindertensportverein. Dessen Vorsitzender Peter Stahl ist gleichzeitig Behindertenbeauftragter der Stadt.

„Vorurteile und Hemmschwellen werden am besten durch Begegnungen abgebaut“, ist die Erfahrung von Kintz. Sie ist dankbar, dass die „Aktion Mensch“ solche Projekte finanziell fördert. Massion will mit dem Programm Aufmerksamkeit auf das Miteinander von behinderten und nichtbehinderten Menschen zu lenken. „Die Veranstaltung wurde bewusst nicht in den Pfarrhof verlegt, sondern mitten in die Stadt“.

Besucher müssen sich nicht anmelden. „Viel für Inklusion“ beginnt um 14 Uhr und endet um 17 Uhr. Weitere Aktionen in dieser Woche sind in Neustadt oder Speyer angekündigt. Den Abschluss macht Landau am 5. Mai. Die Woche der Inklusion soll jedes zweite Jahr im Kalender einen festen Platz finden, immer um den 5. Mai, dem europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.

