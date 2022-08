Es gibt in Ludwigshafen wohl keine Stadtteile, die man so oft in einem Atemzug nennt wie Oppau und Edigheim. Am Sonntag, 15 Uhr, empfängt der etablierte BSC Oppau zum Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga die gerade aufgestiegene SG Edigheim. Ein echter Leckerbissen für die Fans im Norden der Stadt.

Die beiden Teams treffen zum ersten Mal aufeinander. Das letzte Derby zwischen einer Oppauer und einer Edigheimer Mannschaft gab es in der Saison 1994/95, als der TV Edigheim, eines der Teams, das in der SG steckt, allerdings auf Blau-Weiß Oppau traf. „Ein solches Duell ist schon etwas Besonderes, natürlich will keiner verlieren“, sagt BSC-Spielertrainer Göran Garlipp. Wohlwissend, dass über diese Partie in beiden Stadtteilen sicher etwas länger gesprochen wird.

Die Gelb-Schwarzen haben zwar in der ersten Verbandspokalrunde das Spiel in Bobenheim-Roxheim gedreht und aus einem 0:2 ein 3:2 gemacht, richtige Freude will aber nicht aufkommen. „Acht Spieler sind in Urlaub, darunter beide Torhüter“, klagt Garlipp. Im Kasten steht deshalb der 42-jährige Markus Edelmann. „Edel“, wie er genannt wird, verfügt über Erfahrung, Abgeklärtheit und Ruhe. Er dürfte ein Rückhalt für die Mannschaft sein. Trotz seines Alters ist Edelmann noch reaktionsschnell und spielt gut mit. In überragender Verfassung präsentiere sich derzeit der junge Verteidiger Cedric Adner. „Im Pokalspiel hat er reihenweise Angriffe abgelaufen, ist schnell und zweikampfstark“, beschreibt Garlipp den von den A-Junioren des Ludwigshafener SC gekommenen Adner.

Eingespielter Aufsteiger

Die SG Edigheim ist keineswegs ein zusammengewürfeltes Team. Diverse Spieler und Trainer Giuseppe Porco kennen sich schon seit vielen Jahren. „Kevin Kerth, Jakob Tavernier, Lukas Neudorf und meinen Bruder Mattia trainiere ich seit der C-Jugend. Wir sind damals beim VfR Friesenheim insgesamt viermal aufgestiegen“, berichte der Coach stolz. Hinzu kommen zwei Aufstiege mit Edigheim. Das Quartett ist immer noch an Porcos Seite und gemeinsam mit dem Coach ins Rampenlicht gerückt.

Ob die SG in dieser Runde ihre positive Bilanz von 30 Siegen, acht Unentschieden und nur acht Niederlagen seit dem Zusammenschluss ausbauen kann, muss sich zeigen. „Die Vorfreude auf die Saison ist kaum zu überbieten“, betont Porco. Der Coach erholte sich vor der Spielzeit ein paar Tage in Limburg an der Lahn. „Wir haben den 60. Geburtstag meines Schwiegervaters gefeiert“, berichtet Porco.