Hauchdünn hat der ESV Ludwigshafen in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe Nord, die Qualifikation für die Aufstiegsrunde verpasst. Im „Endspiel“ am letzten Spieltag bei Rot-Weiss Seebach verloren die Eisenbahner mit 0:1 und stehen damit ab Ende März in der Abstiegsrunde. Dabei wäre ganz leicht mehr drin gewesen.

Wenn man vor der Saison bei den Vereinen der Liga, Trainern, Verantwortlichen und Experten nachgefragt hätte, welche Clubs sie in der Aufstiegsrunde erwarten, dann wäre der